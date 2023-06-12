Общество 12 июня 2023, 12:34 Названо условие, при котором россиянам перестанут выплачивать пособие на ребенка Депутат Госдумы Бессараб: выплат на детей можно лишиться, если не подать заявление Freepik

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Российские семьи лишатся возможности получения пособий на детей, если они не подадут заявление повторно через год. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что пособия действительны в течение 12 месяцев, далее необходимо подать заявление вновь, чтобы выплаты не прекратились. Бессараб уточнила, что такой порядок установили по нескольким причинам. По ее словам, во-первых, материальное положение семей может измениться. Во-вторых — дети растут.

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«Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей», — отметила она.

Бессараб дополнила, что сейчас установлены единые сроки выдачи пособий. К примеру, если заявление подано в мае, то деньги придут на счет 5 июня.

Ранее Бессараб не поддержала идею выдачи сертификатов на новорожденных для малоимущих семей. По ее словам, необходимо заняться проработкой имеющихся мер поддержки.