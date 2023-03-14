Общество 14 марта 2023, 10:33 Названо условие поставок новых турбин на Каховскую ГЭС Врио главы Сальдо: турбины на Каховскую ГЭС поставят после обеспечения ее безопасности РИА «Новости»

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Новые турбины поступят на Каховскую гидроэлектростанцию после обеспечения ее полной безопасности. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас плотина находится на месте. Ее удовлетворительное состояние в автономном режиме поддерживают старые турбины, которые уже были там установлены. Новые поступят после того, когда ГЭС обеспечат полную безопасность», — сказал он.

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Сальдо напомнил, что Каховская плотина состоит не только из ГЭС, но и из водохранилища.

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«Это огромная инфраструктура, которая дала плодотворную жизнь всему аграрному сектору в Херсонской области», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что украинские боевики готовят диверсию на Каховской ГЭС, чтобы помешать персоналу станции проводить восстановительные работы после прошлых обстрелов.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев предупреждал, что в случае подрыва Каховской плотины под угрозой затопления окажутся десятки тысяч домов.