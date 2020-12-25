Названо условие получения новогодних выплат на детей до 8 лет

Чтобы получить единовременную выплату на ребенка до восьми лет, нужно обратиться за ней не позднее 29 декабря. Клиентские службы ПФР будут работать в субботу, 26 декабря, чтобы успеть принять всех.

«Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны обратиться за ней не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Пенсионного фонда России.

Заявление можно подать, если родители еще не получали единовременных выплат по указу президента.

Ранее в ПФР рассказали, что россияне автоматически получили новогодние выплаты в размере пяти тысяч рублей на 13,5 миллиона детей до восьми лет без каких-либо заявлений. Об этом пишет «Газета.ru». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Объем материальной помощи уже составил 67 миллиардов рублей.