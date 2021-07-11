Названо условие начисления еще одного пособия беременным

Некоторые беременные могут получить единовременную выплату, помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с 1 июля. Об этом рассказали «Российской газете» в Министерстве труда.

Речь идет о старом пособии в размере 708,23 рублей, объяснили в ведомстве. Оно назначалось женщинам, которые встали на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель.

«Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет», — пояснили в министерстве.

Этот вид пособия, как подчеркивается в материале, недоступен женщинам, которые не работали на момент наступления беременности.

С 1 июля в России вступили в силу несколько изменений. Они затронули выплаты для семей с детьми, начисление платежей за коммунальные услуги, программу льготной ипотеки, техосмотр автомобилей. Кроме того, выросли цены на сигареты, а в гаджетах начали предустанавливать российский поисковик.