Названо условие, которое усложняет возврат похищенных мошенниками денег

Похищенные мошенниками деньги можно вернуть, если написать заявление в банк. Все становится сложнее, когда человек сам делает перевод или сообщает преступникам свои банковские данные. Об этом радио Sputnik рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление, <...> но есть определенные тонкости. Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее», — заявил Сычев.

Собеседник объяснил, что получить свои средства назад будет практически невозможно, если клиент банка сам отправил деньги мошенникам или сообщил данные, которые позволяют провести операцию без его участия. В этом случае, добавил Сычев, человек нарушает договор с кредитной организацией. В подобной ситуации необходимо написать еще одно заявление в полицию и ждать суда.

На прошлой неделе вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сообщил, что финансовые организации решили испытать пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества. Новая технология позволит отслеживать нежелательные звонки.