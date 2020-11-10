Названо условие для женитьбы мусульманина на иноверке

«Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен», — заявил Межиев.

Он отметил, что представительниц «людей Писания» (христианок и иудеек) разрешается брать в жены, когда они, по сути, отказываются от своей веры и «готовы следовать предписаниям священного Корана».

По его мнению, так семьи защищают от разногласий и споров в вопросах воспитания детей. Также в одноконфессиональных браках больше шансов на то, что в семье будет «царить духовная гармония».

Аляутдинов подтвердил слова муфтия Чечни, отметив, что решение о браке с иноверкой принимается местным муфтием в качестве исключения.

При этом женщина может вступить в такой брак, оставаясь в другой конфессии, ее не принуждают принимать ислам.

«Данное постановление не обязывает женщину принимать ислам до вступления в брак, так как этот шаг должен быть совершен осознанно, с пониманием сущности религии и веры, а не для того, чтобы только выйти замуж», — подчеркнул муфтий.

Он напомнил, что о нежелательности брака между представителями разных конфессий говорится и в христианстве, и в иудазиме. РПЦ, например, описывает это в документе «О канонических аспектах церковного брака».