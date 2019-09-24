Названо условие для ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Озвучено условие, по которому молодая семья с Дальнего Востока может получить льготную ипотеку под 2%. Для этого паре нужно определенное время проживать в квартире, купленной по льготной ставке. Такое заявление сделал замминистра финансов Алексей Моисеев.

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По его словам, для запуска инициативы готовится соответствующее постановление кабмина. Оно будет сформировано по «готовым лекалам» уже существующей льготной семейной ипотеки. В частности, нужно будет прописать понятие «молодая семья».

«И очевидно, что мы, наверно, будем [вносить] туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку [под 2%] купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области», — объяснил Моисеев. Его процитировал ТАСС.

Необходимый срок проживания в купленной недвижимости сейчас обсуждается. Моисеев рассказал, что этот вопрос он должен обсудить с министерством по развитию Дальнего Востока. Он заметил, что реализовывать программу будет Минфин вместе с банком «ДОМ.РФ». Финансовая организация «будет якорным участником», другие банки смогут также участвовать в программе.

Замминистра финансов уточнил, что в 2020 году субсидирование ипотеки для молодых с Дальнего Востока потребует около трех миллиардов рублей из федерального бюджет. К 2025–2026 годам на это планируют тратить до семи миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил давать молодым семьям Дальнего Востока льготную ипотеку под 2% годовых сроком на пять лет. Изменения в законодательство по этому вопросу должны внести до 15 декабря.