Названо удобрение для созревания крупного картофеля

Дачникам дали советы, как вырастить крупный и вкусный картофель. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

В первую очередь посоветовали использовать подкормку растения в июне. Она напитает растения и поможет им защититься от насекомых. Использовать для этой цели лучше всего калий, азот и микроэлементы.

В ведре воды нужно смешать одну столовую ложку калиевой селитры. В раствор смешать с половиной чайной ложки борной кислоты и 70 граммами битоксибациллина.

Этой смесью следует опрыскать кусты. Она обеспечит хороший урожай.

Ранее дачникам рассказали, как навсегда выгнать из огорода муравьев.

Чтобы побыстрее избавиться от вредителей, понадобятся лоскуты хлопчатобумажной ткани и нерафинированное растительное масло. Нужно пропитать материал и обмотать им стволы деревьев на середине. Масло в небольшом объеме нужно подливать на ткань раз в неделю. Муравьи не терпят его запаха, поэтому вскоре исчезнут.

Кроме того, есть еще один способ. Нужно хорошо смешать чайную ложку борной кислоты, чайную ложку сахара и две чайных ложки воды. Затем предстоит расставить емкости там, где обитает много муравьев.