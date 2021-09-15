Названо среднее количество кредитов у россиян

Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) показало, что в среднем количество действующих кредитов у российского заемщика составляет 2,1. Об этом написал RT.

При этом этот показатель за последний год вырос среди заемщиков младше 40 лет.

«Наибольшее количество кредитов (но не наибольшая закредитованность) приходится на возрастной диапазон заемщиков 25—30 лет (2,3) и 30—40 лет (2,2)», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, исследование показало, что наиболее закредитованными являются заемщики с наименьшими доходами.