Названо самое затратное для россиян время года

Россияне тратят значительно больше денег зимой, нежели в остальные сезоны. Расходы в это время года возрастают не только на продукты питания, но и на садовые принадлежности.

В рамках исследования оператор фискальных данных СБИС были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года, сообщило РИА «Новости».

«Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до девяти тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей», — отметили авторы исследования.

В это время, как подсчитали аналитики, возрастает средний чек и на покупку всего необходимого для садоводства. Если в летний период на это тратят не более 1200 рублей в месяц, то зимой сумма на покупку товаров этой категории возрастает до 1500 рублей.

Периодами самых низких средних чеков россиян стали весна и лето. В среднем за 2021 год жители страны потратили в этот период по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, три тысячи рублей на косметику и бытовую химию, около пяти тысяч рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство.

А вот траты на строительство в эти месяцы возрастают: весной и летом средний чек составляет около пяти тысяч рублей. Осень же для россиян чуть более дорогой период, в это время года средний чек в продуктовых магазинах возрастает до 600 рублей.

Приходя в магазин за определенными товарами, велик риск уйти оттуда с незапланированными покупками. Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина дала советы, как не тратить лишнего при походе в супермаркет.