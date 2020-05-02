Назван процент заразившихся коронавирусом москвичей

Москва занимает первое место в России по числу заразившихся коронавирусом. Несмотря на это, реальное количество инфицированных находится на уровне около 2% от всего населения столицы.

«И это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что за прошедшие недели в городе стали больше проводить диагностику с помощью компьютерной томографии. Для этого открыли 45 круглосуточных амбулаторных центров. Кроме того, тестированием занялись и частные лаборатории.

«Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. <…> Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», — отметил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что распространение коронавируса все еще продолжается, поэтому необходимо и дальше соблюдать самоизоляцию.

По данным на 1 мая, в столице насчитывается 57 300 пациентов с подтвержденным диагнозом. Вылечились от инфекции 5766 человек, скончались — 658.