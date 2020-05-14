Названо реальное число заболевших COVID-19 в Москве

По официальным данным, в Москве насчитывается 130 716 случаев заболевания COVID-19. Но реальное количество инфицированных намного превышает эти цифры.

«То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тысяч, — это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тысяч выявленных людей, которые заражены коронавирусом, на самом деле их значительно больше», — заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 24».

Он добавил, что сейчас необходимо выявить максимальное число инфицированных жителей города. Начиная с 15 мая в Москве запустят бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Такое исследование поможет выявить в том числе и бессимптомных носителей. После получения данных тестирования власти смогут приступить к постепенной отмене ограничительных мер.

Всего в Москве выявлено 130 716 случаев заболевания COVID-19. По всей России насчитывается 252 245 подтвержденных диагнозов. Вылечились уже 53 530 пациентов. Скончались после заражения 2305 человек. Многие регионы России в конце марта ввели ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. 12 мая всеобщий нерабочий период закончился, поэтому теперь регионы могут начать снимать ограничения.