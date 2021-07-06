Названо новое преимущество QR-кода о вакцинации

Москвичи могут получить услуги в МФЦ без предварительной записи по QR-коду после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных многофункциональных центров.

«Заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Собеседник агентства напомнил, что с середины июня без предварительной записи в МФЦ можно зарегистрировать рождение, брак, оформить паспорт, получить социальную карту и полис ОМС. На получение остальных услуг нужно записываться заранее.

Сейчас в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом действуют жесткие ограничения. Одно из них — запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода, в котором зашифрована информация о вакцинации от SARS-CoV-2, антителах или положительный результат ПЦР-теста.