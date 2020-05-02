Названо основное правило пользования санитайзером

Обрабатывать санитайзером какие-либо поверхности не стоит — на них все равно останутся зоны, на которых может остаться вирус. Дезинфицировать руки гораздо эффективнее.

«Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше», — рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Если человек обрабатывает санитайзером ручку тележки в супермаркете, а потом берется за нее, есть шанс, что вирус попадет на руки — на тележке всегда останутся зараженные зоны. Санитайзер не предназначен для дезинфекции поверхностей. Во время пандемии коронавируса необходимо обрабатывать именно руки после прикосновения к предметам.

Ранее санитайзеры появились в Московском метрополитене. Со временем их станет больше на станциях с большим пассажиропотоком. Число зараженных 2019-nCoV в России продолжает расти. Медики уже выявили 114 431 инфицированного. От COVID-19 умерли 1169 человек. Режим самоизоляции продолжается. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.