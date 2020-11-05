Названо одно из самых важных слов в русском языке

В русском языке происходят различные изменения, но, тем не менее, в нем существует зона стабильности. Носители языка зачастую не думают про нее, но иностранцы почти всегда замечают. Речь идет о зоне коммуникативной границы, или отрицания-отталкивания. Самым важном словом в русском языке оказалось «нет» и все его производные и синонимы. Например, «не-а», «нетушки» и «хватит!», «все!».

«Нет» попало в топ-10 значимых слов русского лексикона, среди которых есть еще «дом» и «друг».

«Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание — это очень неожиданно и очень по-русски», — рассказала Милованова.

Развитие общества строится на базовых ценностях, а язык отображает ценностный мир его носителей и рефлексирует на любые перемены в сознании, отметил сайт телеканала «Звезда».