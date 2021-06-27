Названо нормальное число заболеваний детей в год

Дошкольники обычно подхватывают респираторную инфекцию от шести до восьми раз в год. Это нормальное явление, и бояться их болезней не стоит. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

«Не надо бояться болезни детей респираторными инфекциями. Мы, специалисты в онкологии, всегда радуемся, когда ребенок болеет. Потому что каждый ребенок, когда растет, обязательно встречается с разными патогенами. Ребенок в дошкольном возрасте болеет респираторными инфекциями шесть-восемь раз в год, никаких вопросов, так и должно быть», — объяснил Румянцев.

По его словам, у онкологов вызывает опасение, если дети не болеют вообще — это может свидетельствовать о развитии рака. Он рекомендовал обращаться в таких случаях к медикам. Также врач посоветовал сходить к специалисту, если ребенок начал быстро уставать.

Накануне у 66 детей и восьми взрослых в лагере «Байлак» в Туве выявили ковид. Всех заболевших изолировали. Следователи начали проверять обстоятельства вспышки заболевания.