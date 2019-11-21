Украина назвала невозвращенное с кораблями имущество. Но это вещдоки

Россия передала Украине два бронированных катера и буксир, задержанные пограничниками в ходе устроенной Киевом провокации у Крымского моста. Украинская сторона поспешила заявить, что катера разукомплектованы, сняты даже унитазы. Адвокат украинских моряков Николай Полозов перечислил имущество, которое Россия на самом деле сняла с катеров: унитазов в списке нет.

Российская сторона удержала некоторое имущество, которые было на украинских катерах и буксире. Это огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у экипажей: «Калашниковы», «Макаровы» и патроны к ним остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу. Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов. Его слова привел «Интерфакс».

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«Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование. Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России», — заявил юрист.

Вещдоками по этому делу остаются и переданные Украине плавсредства: оба катера и буксир.

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«Согласно УПК России, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества — до исключения его из числа вещественных доказательств», — пояснил адвокат.

Если же украинская сторона нарушит это положение, Москва оставляет за собой право заявить об этом в международных инстанциях. В частности, в международном трибунале ООН по морскому праву.