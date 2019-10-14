Названо место, которое выбрало большинство екатеринбуржцев для постройки храма

Избирком в Екатеринбурге обработал около половины опросных листов с мнениями о том, где лучше всего построить храм святой Екатерины. По этим данным 59% респондентов поддержали выбор площадки напротив городского парка. Там раньше находился завод. Об этом сообщил глава комиссии Вадим Антошин.

Екатеринбуржцы проголосовали за место нового храма Подробнее

«Подведены итоги по трем районам. Обработаны порядка 46-47 тысяч опросных листов, это пока меньше половины», — сказал Антошин РИА «Новости».

Он отметил, что по улице Горького, 17 (через пруд от того места, где сначала собирались строить храм) проголосовали более 59% человек, за площадку за Макаровским мостом — более 37 %.

В мае 2019 года на улицы Екатеринбурга вышли люди, которые заявили о своем несогласии с местом строительства храма святой Екатерины. Его хотели возвести в центре, в сквере на берегу пруда.

После акций протеста администрация города решила согласовать место строительства церкви с жителями. Они предложили несколько вариантов, из них в финал вышли два адреса: набережная за Макаровским мостом и бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького. Они и вошли в опросный лист.

В воскресенье, 13 октября, состоялся опрос горожан. Проголосовать могли совершеннолетние россияне, у которых есть прописка в Екатеринбурге. На момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%. Всего в опросе приняли участие 97 500 человек.