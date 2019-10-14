Названо место, которое выбрало большинство екатеринбуржцев для постройки храма
Екатеринбуржцы проголосовали за место нового храмаПодробнее
«Подведены итоги по трем районам. Обработаны порядка 46-47 тысяч опросных листов, это пока меньше половины», — сказал Антошин РИА «Новости».
Он отметил, что по улице Горького, 17 (через пруд от того места, где сначала собирались строить храм) проголосовали более 59% человек, за площадку за Макаровским мостом — более 37 %.
В мае 2019 года на улицы Екатеринбурга вышли люди, которые заявили о своем несогласии с местом строительства храма святой Екатерины. Его хотели возвести в центре, в сквере на берегу пруда.
После акций протеста администрация города решила согласовать место строительства церкви с жителями. Они предложили несколько вариантов, из них в финал вышли два адреса: набережная за Макаровским мостом и бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького. Они и вошли в опросный лист.
В воскресенье, 13 октября, состоялся опрос горожан. Проголосовать могли совершеннолетние россияне, у которых есть прописка в Екатеринбурге. На момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%. Всего в опросе приняли участие 97 500 человек.