Названо лучшее время для покупки авто

Самое удачное время для приобретения автомобиля — это ближайшие недели. После месяцев простоя дилеры предложат покупателям самые выгодные предложения.

Такое мнение газете «Известия» выразили эксперты. По словам профессора МАДИ Михаила Якимова, в ближайшее время стоит ждать роста автомобилизации.

«С учетом опыта подобных эпидемий, личный автомобиль остается единственным инструментом, позволяющим реализовать транспортную мобильность», — рассказал он.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что люди уже почувствовали большую потерю в деньгах. Примерно половина из тех, кто хотел приобрести авто, отложили это до лучших времен.

«Однако сейчас — самое удачное время для приобретения автомобиля. Дилеры после двухмесячного простоя готовы пойти навстречу клиенту. Скидки и акции есть почти у всех марок. Дальше цены будут только расти», — пояснил он.

В апреле продажи новых машин в России упали на 72%. Россияне практически перестали покупать новые автомобили из-за пандемии коронавируса. Однако после открытия шоурумов в Подмосковье, число покупателей за последнюю неделю мая выросло почти вдвое. Уже в первый день открытия было отмечено резкое увеличение количества посетителей.