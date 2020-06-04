Названо лучшее время для покупки авто
Такое мнение газете «Известия» выразили эксперты. По словам профессора МАДИ Михаила Якимова, в ближайшее время стоит ждать роста автомобилизации.
«С учетом опыта подобных эпидемий, личный автомобиль остается единственным инструментом, позволяющим реализовать транспортную мобильность», — рассказал он.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что люди уже почувствовали большую потерю в деньгах. Примерно половина из тех, кто хотел приобрести авто, отложили это до лучших времен.
«Однако сейчас — самое удачное время для приобретения автомобиля. Дилеры после двухмесячного простоя готовы пойти навстречу клиенту. Скидки и акции есть почти у всех марок. Дальше цены будут только расти», — пояснил он.
В апреле продажи новых машин в России упали на 72%. Россияне практически перестали покупать новые автомобили из-за пандемии коронавируса. Однако после открытия шоурумов в Подмосковье, число покупателей за последнюю неделю мая выросло почти вдвое. Уже в первый день открытия было отмечено резкое увеличение количества посетителей.