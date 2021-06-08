Названо лучшее время для аренды квартир в России

Стоимость аренды квартир в июне подешевела по сравнению с маем. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

Уточняется, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в аренду в Москве в июне равна 38,1 тысячи рублей. Это на 2% меньше, чем в мае. В Санкт-Петербурге этот показатель равен 23,4 тысячи рублей — на 2,9% ниже.

Эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский рассказал, что лучшее время для съема жилья на длительное время — это июнь и июль. В этот период снижен спрос на квартиры, так как студенты уезжают домой. Осенью цены вырастут примерно на 5%.

Ранее зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала, что делать бывшим супругам при разводе с невыплаченной ипотекой. Если квартира в ипотеку куплена во время брака, она может быть разделена между супругами, согласие банка на это не требуется, так как должник по кредиту не меняется, объяснила адвокат.