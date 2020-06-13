    13 июня 2020, 11:35

    Названо любимое пиво россиян

    Андрей Иванов

    Большинство жителей России любят светлое фильтрованное пиво. Особенно спрос на лагер возрастает летом, когда темные сорта пенного напитка уходят на второй план.
    Названо любимое пиво россиян

    «Мы не очень отличаемся от других стран — у нас в основном пьют лагеры, светлое фильтрованное пиво с плотностью 10-12% и содержанием этилового спирта от 4 до 5%», — приводит РИА «Новости» слова председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана.

    Собеседник добавил, что в профессиональной среде используют термин «питкость», которые означает, что напиток легко пьется и его можно выпить больше, сохраняя ясное сознание и возможность общаться. Лагер как раз обладает высокой питкостью.

    По его словам, предпочтения людей зависят от сезона. Из-за пандемии коронавируса закрылись все бары, поэтому на рынке резко сократилось количество специальных и крафтовых сортов пива.

    Бриман отметил, что после открытия ресторанов и баров ожидается всплеск продаж такого пива. Так как сейчас лето, россиянам предложат легкие фруктовые и ягодные сорта напитка.

    Ранее аналитики компании «Такском» выяснили, что продажи алкоголя в России весной упали на 17%. Самым популярным напитком в период самоизоляции стало пиво. На втором месте — вино. Крепкие напитки оказались на третьем месте по популярности.