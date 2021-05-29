Названо любимое мороженое россиян

Самым популярным видом мороженого в прошлом году стал пломбир в большой упаковке. Вафельные стаканчики и рожки сдали свои позиции, а продажи эскимо выросли на 3,8%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании NielsenIQ.

«Самым востребованным типом мороженого у российских покупателей остается вафельный стаканчик. На его долю приходится почти треть всех продаж категории (28,1%). Однако в 2020 году покупательский интерес к нему стал снижаться: летом продажи вафельных стаканчиков в натуральном выражении замедлились, и по итогам года динамика оказалась отрицательной», — приводит агентство выводы аналитиков.

По данным исследования, продажи рожков и вафельных стаканчиков в 2020 году оказались ниже показателей предыдущего года на 3,5% и 2,7% соответственно. Эскимо продали на 3,8% больше.

Директор по работе с ретейлерами российского подразделения NielsenIQ Константин Локтев отметил, что в прошлом году выросли продажи мороженого в больших упаковках. По его словам, популярность этого формата упаковки напрямую связана с пандемией коронавируса — сейчас люди предпочитают есть дома.

«Благодаря <…> снятию ограничений, связанных с COVID-19, есть основания полагать, что при условии теплой погоды и грамотного планирования продаж со стороны производителей и ретейлеров, 2021 год может запомниться дальнейшим ростом потребления главного летнего десерта», — заявил Локтев.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что этим летом предприятия региона произведут более 25 тысяч тонн мороженого.