Названо количество зарегистрированных самозанятых в России

Число зарегистрированных самозанятых в России перевалило за 2,7 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

«По состоянию на 1 августа 2021 года количество самозанятых в целом по Российской Федерации — более 2,7 миллиона человек», — процитировало сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В ФНС добавили, что с начала 2019 года общий доход всех самозанятых составил более 525 миллиардов рублей. Самозанятые сформировали более 419 миллионов чеков. Средняя сумма чека составила 1250 рублей.

В январе 2019-го начал действовать специальный налоговый режим. Он позволяет скачать мобильное приложение «Мой налог» и легально работать без сдачи отчетности и посещения налоговой. При работе с физлицами налоговая ставка составляет 4%, а с юридическими — 6%.

Ранее в налоговой службе рассказали, что с начала года вдвое выросло количество несовершеннолетних самозанятых в России. Речь идет о 41 тысяче человек. Большинство подростков регистрируются в качестве самозанятых в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.