Названо количество выздоровевших от COVID-19 россиян

Более 10% заразившихся коронавирусом граждан России вылечились. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Выздоровели те, кто заболел первым. Врачи сейчас помогают десяткам других инфицированных.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, выздоровел каждый десятый зараженный коронавирусом россиянин. Глава Минздрава отметил, что среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах, тяжелых нет.

По его словам, нагнетания ситуации в медицинских организациях нет. Все медики работают в штатном режиме.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря 2019 года. 2019-nCoV быстро распространился по всему миру. От инфекции умерли 6,3 тысячи человек. Всего за два с половиной месяца заразились 173 тысячи человек.

На прошлой неделе ВОЗ объявила о пандемии. Некоторые страны закрыли свои границы. За ситуацией с коронавирусом в России следите в текстовой трансляции «360».