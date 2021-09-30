Названо количество оружия, которое хранят жители Санкт-Петербурга

Количество оружия, которое хранят у себя жители Санкт-Петербурга назвали в Росгвардии. Об этом сообщил телеканал «Петербургский дневник».

Лицензия на оружие есть 173 тысяч жителей города. В общей сложности у них имеется 333 тысячи единиц.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили 28 тысяч петербуржцев.

«За нарушения, связанные с его оборотом, изъято более 2200 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 2054 единицы огнестрельного оружия», — рассказали в ведомстве.