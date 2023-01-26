Общество 26 января 2023, 17:42 Названо количество младенцев, от которых отказались в Нижегородской области в 2022 году

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В министерстве здравоохранения и министерстве соцполитики Нижегородской области рассказали, что за 2022 год в регионе отказались от 48 младенцев. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

В ведомстве отметили, что количество отказников за 2022 год стало меньше на 8%. Чаще всего молодые мамы отказываются от детей из-за родов в несовершеннолетнем возрасте или из-за врожденных болезней.

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Дальнейшую судьбу ребенка, как правило, решает министерство социальной политики.