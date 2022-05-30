Названо количество лет, необходимое Европе для отказа от российского газа

Европа сможет точно отказаться от российского газа к 2040 году, если очень будет стараться, то к 2025 году. Такое мнение выразил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Гарантировано — к 2040 году. Если будет стараться (запреты, экономия) — достаточно легко к 2035 году», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, с помощью больше инвестиций и отказа от некоторых «зеленых» планов, в частности, речь идет об уменьшении использования угля и атомной энергии, от российского газа можно будет отказаться к 2030 году.

«А если направить дополнительные средства на „перекупку“ действующих долгосрочных СПГ-контрактов, плавучих регазификационных терминалов, то и к 2025 году», — добавил аналитик.

Однако ситуация может сложиться так, что прагматизм все-таки победит и цена отказа все же остановит европейцев, отметил Колобанов.

Еврокомиссия разработала план REPowerEU. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. По плану до конца года можно будет снизить импорт российского газа на две трети или на 100 миллиардов кубометров.