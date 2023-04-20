Общество 20 апреля 2023, 18:10 Названо количество курящих москвичей Опрос SuperJob: 26% москвичей курят

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Сервис SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснил, как много жителей Москвы курят. Согласно результатам, 26% человек имеют такую привычку. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В среднем москвичи выкуривают около 20 сигарет каждые сутки. Люди, которые стараются отказаться от привычки, не превышают обычно 13 сигарет в день.

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При этом каждый девятый опрошенный отметил, что не планирует бросать. А каждый шестой респондент заявил, что стал курить чаще. При этом сокращает количество сигарет около 33% москвичей.