Названо имя человека, сохранившего ядерное оружие для России

Ветераны разведки рассказали о роли генерал-лейтенанта ФСБ Михаила Дедюхина в сохранении ядерного оружейного комплекса России после распада Советского союза. В разговоре с РИА «Новости» они сообщили, что проведенные под его руководством контрразведывательные мероприятия вошли в «золотой фонд» российской разведки. 14 февраля Дедюхину должно было исполниться 75 лет.

В молодости он работал в Институте атомной энергии имени Курчатова и участвовал в создании ионного двигателя для межпланетных полетов. В дальнейшей работе в разведке он продемонстрировал не только высочайший профессионализм, но аналитические качества оперативного работника.

Дедюхни руководил выявлением и разоблачением агента ЦРУ США Адольфа Толкачева, работавшего в НИИ радиостроения Минрадиопрома СССР, и другими разведывательными операциями. Но главной его заслугой является создание новых контрразведывательных структур. Они обеспечивали безопасность оборонно-промышленного комплекса России в постсоветский период.

На фоне развала системы госуправления и активизации работы иностранных разведок Дедюхин сумел не только разоблачить многих агентов, но и принять меры по защите гостайны. В частности, участвовал в разработке соответствующего закона.

Во многом благодаря Дедюхину России удалось сохранить свой «ядерный щит». Позднее, после перехода на работу в компанию «Атомстройэкспорт», разведчик отвечал за безопасность при строительстве АЭС в Китае, Индии и Иране.

За последнее десятилетие в России было предотвращено около 200 терактов. По словам главы ФСБ и председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова, число подобных преступлений в стране снизилось в 260 раз.