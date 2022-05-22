Названо главное коррупционное преступление с начала года

Взяточничество является самым массовым преступлением коррупционной направленности в России. Оно составляет более половины от общей массы совершаемых правонарушений в этой области. С начала 2022 года количество взяток увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сборник Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь–март 2022 года».

«В сравнении с предшествующим годом количество преступлений коррупционной направленности практически не изменилось (12 тысям, что на 0,3% больше, чем годом ранее). В их структуре факты взяточничества составляют более половины выявленных преступлений», — говорится в материалах.

По данным Генпрокуратуры, всего в первом квартале текущего года было зарегистрировано 39,2 тысячи преступлений экономической направленности. Их стало на 3,2% меньше, чем годом ранее (40,4 тысячи в 2021 году). Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что инспектор ДПС получил условный срок за взятку в Нижнем Новгороде. По данным следствия, представитель администрации города дал правоохранителю 100 тысяч рублей. За эти деньги он должен был закрыть глаза на неубранный снег в пешеходных зонах. Полицейского задержали во время получения взятки. Его приговорили к трем годам условно.