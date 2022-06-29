Названо эффективное средство от комаров без химикатов

Японская компания Miki Locos Co. Ltd создала новое средство, отпугивающее комаров. Оно не подразумевает использование химикатов, как обычные репелленты. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Odditycentral.

Специалисты представили реалистичные подвески в виде огромных стрекоз. Уточняется, что настоящие стрекозы охотятся на комаров, поэтому такие подвески, по задумке создателей, должны их отпугнуть.

Появились отзывы, в которых говорится, что средство действительно работает, причем также против пчел и клопов. Подвеску можно повесить на шею или прикрепить к одежде, сумке. Возрастных ограничений нет, так как она абсолютно безопасна.

Длина стрекозы около 10 сантиметров, а размах крыльев — в районе 13 сантиметров.

Ранее россиянам дали советы, как избавиться от комаров на даче. Один из вариантов — сто граммов камфары или валерьянки следует налить в какую-нибудь емкость и закрепить над горелкой. Кроме того, подойдут ветки бузины или листья томата. Их достаточно смочить в воде и положить на подоконник.