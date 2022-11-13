Общество 13 ноября 2022, 04:15 Названо допустимое число простуд для человека за осенне-зимний сезон Врач Романенко: простуду можно переносить не больше двух раз за весь холодный сезон Unsplash

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Семейный врач Татьяна Романенко рассказала, как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период. Также терапевт объяснила, в каких случаях можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы.

«В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза», — предупредила медик в интервью радио Sputnik

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Продолжительность простудного заболевания тоже может свидетельствовать о слабом иммунитете. На него могут негативно влиять хронические инфекции, неправильное питание, гиподинамия и другие факторы.

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Романенко порекомендовала людям, которые простужаются чаще двух раз за холодный сезон или подолгу болеют респираторными инфекциями, обратиться за консультацией к врачу.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что симптомы простуды помогает снять чай с лимоном и имбирем. Вместе с медикаментозной терапией эти продукты ускоряют выздоровление. А еще имбирь снижает риск появления камней в почках.