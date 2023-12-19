Общество 19 декабря 2023, 14:40 Названо число вернувшихся беженцев в новые регионы России Шойгу: в новые регионы вернулось порядка трех миллионов беженцев РИА «Новости»

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Почти три миллиона беженцев вернулись в новые российские регионы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина. Слова министра передала пресс-служба Минобороны РФ.

«В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года», — сказал Шойгу.

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В конце сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по итогам народного референдума присоединились к РФ.

Российские власти активно восстанавливают новые регионы. По словам президента Владимира Путина, ежегодно на эти цели планируется выделять более одного триллиона рублей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с февраля 2022 года российская армия освободила территорию, которая в пять раз больше республик Донбасса.