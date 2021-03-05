Названо число умерших россиян с COVID-19 с начала пандемии

Количество умерших россиян с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года по январь 2021 года составило 200 432 человека. Такие данные привел Росстат.

В январе 2021 года коронавирус привел к смерти 21 511 россиян. Из общего числа летальных исходов смертельные осложнения коронавирус вызвал у 2 388 человек, в 4781 случае коронавирус указан как причина, но для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования.

В 8 427 смертельных случаях коронавирус не оказал влияния на серьезные заболевания, которые были у пациентов.

В ведомстве отметили, что количество смертей от коронавируса в январе 2021 года снизилось по сравнению с декабрем 21,5 тысяча случаев против 27 тысяч.

Росстат публикует статистику смертей от коронавируса каждый месяц, выделяя четыре группы.

В первую входят пациенты, у которых летальный исход был вызван именно коронавирусом, во вторую случаи — которые требуют дополнительного исследования, в третью группу попали те, у кого COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти, в последнюю группу попали случаи, когда коронавирус не повлиял на осложнение смертельных заболеваний.

Прогноз от третьей волне пандемии и новом подъеме заболеваемости коронавирусной инфекции сделали опрошенные Ura.ru вирусологи и иммунологи.

Собеседники отметили, что график по новым случаям заражения начал замедлять свое снижение. Они не исключили, что это выход на плато, который продержится всю весну. Но осенью неизбежно наступит рост. Врачи отметили что резким он не будет. Специалисты подчеркнули, что сейчас лучше пройти вакцинацию, чтобы ускорить завершение пандемии, так как вечно длиться она не сможет.