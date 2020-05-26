Названо число умерших от COVID-19 российских медиков

За все время борьбы с пандемией коронавируса в России от последствий заражения инфекцией скончался 101 медработник. Это данные на 22 мая.

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медицинских работников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек», — приводит РИА «Новости» слова директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмилы Летниковой.

Она уточнила, что Министерство здравоохранения ведет регистр умерших от СОVID-19 медицинских работников. Летникова озвучила эти цифры на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

Российские врачи за минувшие сутки подтвердили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ выявили 362 342 случая COVID-19. Умерли 3807 человек.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что, по мнению специалистов, РФ уже прошла пик пандемии 2019-nCoV. Во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу российский лидер поблагодарил всех, кто помогал бороться с распространением нового вируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине.