Названо число трудовых мигрантов в Петербурге в 2022 году

Пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции рассказала, сколько граждан Узбекистана приехали работать в Санкт-Петербург в 2022 году. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

«В 2022 году в рамках оргнабора в Петербург отправили больше 150 человек, а в 2021 году — около 300 человек», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что статистика за 2022 год подразумевает только его первую половину. В итоге к концу года количество трудовых мигрантов в Петербурге может сравняться с прошлым.