Названо число российских школьников, считающих себя патриотами | 360°

Общество 15 сентября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Названо число российских школьников, считающих себя патриотами Исследование РАО назвало число российских школьников, считающих себя патриотами РИА Новости

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Патриотами себя назвали 68% школьников средних и старших классов. Такие результаты показало исследование Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Об этом написала газета «Ведомости».

Еще 46% из этих учеников заявили, что готовы эмигрировать из страны.

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Больше всего патриотов оказалось среди детей 14–15 лет (70%). В возрастной группе 19-летних доля людей с этим мнением равна 64%.

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Меньше всего патриотов оказалось в интернатах (66%), колледжах и техникумах (65%). Среди кадетских классов и школ патриотизм не пользуется большей популярностью, чем в других образовательных учреждениях.

Исследователи также выяснили отношение школьников к ситуации на Украине. Из тех, кто назвал себя патриотами, 59 % поддержали спецоперацию, 36 % сообщили о нейтральном отношении к этому, 3% высказались против политики государства, еще 2% затруднились с ответом.

Среди тех, кто не считает себя патриотом, политику России одобрили 22%. Противоположного мнения придерживаются 11 %, еще 63% заявили о нейтральном отношении, 5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос провели среди 150 тысяч школьников в возрасте от 14 лет.

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