Общество 01 февраля 2023, 12:49 Названо число российских мужчин, готовых уйти в декрет вместо жены Опрос показал увеличившееся число готовых уйти в декрет для ухода за ребенком россиян РИА «Новости»

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Почти половина женатых российских мужчин готовы уйти с работы для ухода за ребенком вместо супруги. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Опубликованные данные показали, что количество россиян, готовых к декрету, за последние три года увеличилось с 39 до 43%.

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Доли положительно ответивших респондентов распределились следующим образом: 27% мужчин заявили, что готовы уйти со службы для ухода за ребенком, остальные 16% подчеркнули, что рассматривают такой вариант с большой вероятностью.

Более половины мужчин (57%) заявили, что не готовы оставить работу ради ухода за новорожденными сыном и или дочерью. Более 34% респондентов полностью исключили для себя такой вариант, еще 23% заявили, что вряд ли смогут заменить маму для ребенка.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи состоящих в браке российских мужчин, которые планируют завести ребенка в ближайшем будущем и имеют постоянную работу.