Названо число россиян, которым перевалило за 100 лет

По состоянию на начало 2020 года в России живут 22,6 тысячи человек старше 100 лет. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Тогда насчитали 20,5 тысячи граждан, которые прошли 100-летний рубеж.

Как сообщил RT со ссылкой на данные Росстата, больше всего долгожителей в Москве (7,7 тысячи человек) и Санкт-Петербурге (3,5 тысячи). В Астраханской области живут 752 человека старше 100 лет, в Подмосковье — 689, а в Краснодарском крае — 413.

Меньше всего долгожителей в Магаданской области. Там живут шесть россиян, которые перешагнули 100-летний рубеж. За десять лет число жителей России в возрасте 100 лет и старше увеличилось почти в три раза. В 2010 году их было всего 7,6 тысячи.

Ранее исследователи выяснили, что составные части крови сказываются на продолжительности жизни человека. У наибольшего числа долгожителей четвертая группа крови.