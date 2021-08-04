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    04 августа 2021, 18:17

    Названо число россиян, которые остаются в турецкой больнице после ДТП с автобусом в Анталье

    Андрей Иванов

    В турецких больницах остаются шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

    Названо число россиян, которые остаются в турецкой больнице после ДТП с автобусом в Анталье

    «Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

    В Ростуризме добавили, что одного пострадавшего перевели из реанимации в общую палату, трое находятся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Туристов, которых уже выписали, разместили в отеле в Сиде за счет оператора. Их 15 человек.

    Автобус с туристами из Самары перевернулся в Анталье, на главном шоссе, в районе Манавгата, 2 августа. ДТП произошло во время поездки из поселка Конаклы в аэропорт. Погибли три человека. Тяжелые травмы получили семь человек.