Названо число россиян, готовых отказаться от интернета

Каждый восьмой россиянин готов полностью отказаться от интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие», сообщило РИА «Новости».

Треть россиян (31%) готовы частично отказаться от глобальной сети. К абсолютному цифровому аскетизму оказались готовы 12% опрошенных, при этом у некоторых из них уже есть опыт жизни вне виртуальной реальности.

Более половины россиян (58%) признались, что не готовы уходить в офлайн, так как интернет уже стал неотъемлемой частью их жизни. Среди регионов наибольшая доля таких респондентов — в Сибири, Приволжье и московском регионе.

Вместе с тем для большинства россиян (62%) реальная жизнь интереснее, чем онлайн. Больше всего тех, кто так думает, проживают на Северном Кавказе и на Урале.

Согласно тому же исследованию, главным недостатком интернета многие жители России считают отсутствие контроля за информацией и проверкой ее достоверности. Значительная доля опрошенных указала на обилие контента, потенциально опасного для детей, а также на агрессивные манеры в социальных сетях.