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    17 мая 2021, 08:34

    Названо число россиян, готовых отказаться от интернета

    Александр Блинов

    Каждый восьмой россиянин готов полностью отказаться от интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие», сообщило РИА «Новости».

    Названо число россиян, готовых отказаться от интернета

    Треть россиян (31%) готовы частично отказаться от глобальной сети. К абсолютному цифровому аскетизму оказались готовы 12% опрошенных, при этом у некоторых из них уже есть опыт жизни вне виртуальной реальности.

    Более половины россиян (58%) признались, что не готовы уходить в офлайн, так как интернет уже стал неотъемлемой частью их жизни. Среди регионов наибольшая доля таких респондентов — в Сибири, Приволжье и московском регионе.

    Вместе с тем для большинства россиян (62%) реальная жизнь интереснее, чем онлайн. Больше всего тех, кто так думает, проживают на Северном Кавказе и на Урале.

    Согласно тому же исследованию, главным недостатком интернета многие жители России считают отсутствие контроля за информацией и проверкой ее достоверности. Значительная доля опрошенных указала на обилие контента, потенциально опасного для детей, а также на агрессивные манеры в социальных сетях.