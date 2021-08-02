Названо число раскрытых тяжких преступлений в России

Более 180 тяжких преступлений раскрыли в России за первые шесть месяцев 2021 года. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.

«В первом полугодии 2021 года <…> раскрыто 186 тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года было раскрыто 142 таких преступления», — приводит агентство слова собеседника.

Ложис уточнил, что криминалисты за шесть месяцев изучили около тысячи материалов проверок и более двух тысяч уголовных дел по заявлениям об исчезновении людей, по фактам убийств, обнаружения трупов и изнасилований. По его словам, после этого следователи дали более 1,3 тысячи рекомендаций о расследованиях.

Накануне прокурор Московской области Сергей Забатурин провел заседание коллегии, на котором обсудили итоги работы надзорного ведомства в 2021 году. По данным пресс-службы прокуратуры, за последние полгода число преступлений в Подмосковье увеличилось — в регионе выявили около 42 тысяч правонарушений.