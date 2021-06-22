Названо число работающих на удаленке москвичей

В настоящее время в Москве более 360 тысяч жителей города работают удаленно. Это 14% от общего числа людей, которые участвуют в мониторинге, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На удаленной работе среди компаний, участвующих в мониторинге занятости, чьи данные приводит портал „Работа в России“, находятся 364,1 тысячи москвичей, что составляет 14% от всех 2,5 миллиона участвующих в мониторинге. <…> Работодатели Москвы уже сумели адаптироваться к временному переводу сотрудников на удаленный режим работы. Многие перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы на постоянной основе», — приводит «Интерфакс» слова Ефимова.

Чиновник добавил, что большинство работающих на удаленке — это сотрудники банков и небанковских кредитных организаций. По сравнению с прошлым годом число таких сотрудников выросло на 48% и превысило 43 тысячи. Дистанционно также работают сотрудники IТ-компаний. По домам отправили 14,5 тысячи человек, которые трудятся в сфере информационных технологий.

По словам Ефимова, в 2020 году уменьшилось число работающих удаленно сотрудников московских вузов — сейчас их не более 1% от общего количества работающих из дома. В прошлом году на удаленку отправили 4% преподавателей. Заместитель мэра отметил, что дистанционная работа позволяет сократить расходы на аренду жилых помещений, а сотрудники экономят время и деньги, которые уходят на дорогу до офиса.