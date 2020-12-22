Названо число привитых от коронавируса россиян

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку уже сделали более 52 тысяч сограждан. Такие цифры привел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня в информационный ресурс по внесению данных о вакцинированных добавлено более 52 тысяч случаев вакцинирования», — приводит ТАСС слова главы Минздрава на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

Он добавил, что вакцинация продолжится и на новогодних каникулах, чтобы не нарушать план. На прошлой неделе прививочные пункты оборудовали еще в более чем 1,2 тысячи медицинских учреждений. До конца года в стране выпустят два миллиона доз препарата.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». Обе сейчас проходят заключительный этап клинических испытаний. Препараты уже показали высокую эффективность.

Пока препараты получают люди, которые по работе вынуждены контактировать с другими. Это врачи, учителя, соцработники и представители некоторых других профессий.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что люди старше 60 лет смогут сделать прививку после Нового года.