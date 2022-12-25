Общество 25 декабря 2022, 08:55 Названо число пострадавших от украинских обстрелов в ДНР за сутки Штаб теробороны ДНР: за сутки от обстрелов ВСУ пострадали четыре человека РИА «Новости»

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Четыре мирных жителя в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих за прошедшие сутки. Информация об этом появилась в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«За прошедшие сутки четыре мирных жителя получили ранения на территории ДНР после обстрелов со стороны украинских военных», — сказано в сообщении.

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За предыдущие сутки ранения получили пять жителей республики.

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В субботу, 25 декабря, украинские боевики нанесли удар по зданию Республиканского травматологического центра в Донецке. Кроме того, при атаке на Киевский район города ранения получила семилетняя девочка.

Политолог Евгений Михайлов сообщал «360», что самым действенным способом остановить регулярные обстрелы Донецка является отвод украинских войск на достаточное расстояние, которое не преодолеют ракеты.

По его словам, ВС РФ необходимо дойти до Киева, чтобы остановить кровопролитие среди мирных жителей Донбасса.