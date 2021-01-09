Названо число посетивших рождественскую службу в храмах Москвы верующих

Из-за пандемии коронавируса в этом году на рождественских богослужениях в московских храмах было в 10 раз меньше верующих, чем обычно. Всего в столичные храмы на ночную праздничную литургию пришли 60 тысяч прихожан. Об этом рассказал глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков

«Мероприятия в столице были организованы в порядка 475 храмах и прошли с соблюдением всех требований и мер в условиях пандемии коронавируса. Всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тысяч человек, а в ночь с 6 на 7 января — 60 тысяч москвичей», — приводит ТАСС слова Сучкова.

Он отметил, что ежегодно в рождественских богослужениях в Москве принимает участие более миллиона москвичей. В этом году людей было почти в 10 раз меньше.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем праздничном обращении к пастве заявил, что россияне стали больше заботиться друг о друге в период пандемии коронавируса. Все это признак крепкой любви к ближнему. Он напомнил, что в прошлом году все пережили непростые испытания, которые показали хрупкость и уязвимости цивилизации, но любовь к ближнему оказалась крепче.