07 января 2023, 14:37
Названо число посетивших рождественские богослужения россиян
МВД: участие в рождественских богослужениях приняли более 1,3 миллиона россиян
Участниками рождественских богослужений в российских храмах стали более 1,3 миллиона россиян. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она подчеркнула, что нарушений общественного порядка во время праздничных служб полицейские не выявили.
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В охране на время Рождественского сочельника и праздничных богослужений задействовали более 49,7 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также бойцов Росгвардии, частных охранных фирм и членов общественной организации правоохранительной направленности.
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Все храмы и монастыри, а также прилегающие территории предварительно обследовали сотрудники полиции. За организацией дорожного движения в местах проведения рождественских служб следили представители Госавтоинспекции.
Полицейские продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их окончательного завершения.
МВД РФ
Православное рождество
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