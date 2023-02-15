Общество 15 февраля 2023, 18:59 Названо число получивших специальные соцвыплаты медработников в России Глава Минздрава Мурашко: специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников РИА «Новости»

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Почти 500 тысяч медицинских работников в России получили специальные социальные выплаты. Об этом на церемонии открытия реконструированных и новых объектов здравоохранения в регионах сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщил ТАСС.

Он поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказание поддержки медицинским работникам первичного звена.

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«Для повышения укомплектованности данные специальные социальные выплаты станут дополнительным мощным инструментов», — отметил Мурашко.

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Министр здравоохранения подчеркнул, что выплаты перечислили уже около полумиллиону сотрудников, необходимые списки для начисления средств передали около 83% всех медицинских организаций.

Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав до 1 апреля определится с программой развития медицины в новых регионах страны. По его словам, в нее также включат и оказание онкологической помощи.