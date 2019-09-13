Названо число погибших в ДТП и авиакрушениях россиян

Федеральная служба статистики (Росстат) подсчитала, сколько россиян в 2018 году погибли в ДТП и авиакатастрофах, сообщил «Ридус» со ссылкой на данные статистиков. Кроме того, подсчитано население России и его пропорциональный демографический состав.

Так, в 2018 году в ДТП погибли 14 402 человека. Значительно меньшее число россиян погибли в авиапроисшествиях и в космосе — всего 182 человека.

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Росстат утверждает, что население России неуклонно растет. Так, к концу 2020 года в стране будут жить до 147 миллионов человек. В текущем, 2018 россиян на миллион меньше — 146 миллионов человек. При этом в стране больше женщин, чем мужчин. В среднем на каждую тысячу мужчин приходится 1154 женщины — налицо дефицит сильного пола. К 2036 году ожидается, что соотношение составит 1000 к 1128.

Причиной статистики называют высокую мужскую смертность. Обратное соотношение — женщин меньше, чем мужчин — отмечена разве только на Чукотке и Камчатке. При этом больше всего разрыв в пользу женщин в Великом Новгороде, Орле, Черкесске, Горно-Алтайске и Кирове. Наибольший гендерный разрыв с преобладающим числом мужчин отмечен в Ростове, Москве, Рязани, Нижнем Тагиле и Астрахани: в этих городах явный дефицит женщин.