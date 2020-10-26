Названо число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

За время пандемии COVID-19 переболел 91 депутат Госдумы. 38 народных избранников сейчас находятся в больницах. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Во время встречи с российским лидером Володин рассказал, что один депутат сейчас находится в реанимации.

Путин поблагодарил председателя Госдумы за оперативное принятие парламентом решений по поддержке граждан и обеспечению работы экономики во время пандемии. Глава Российского государства подчеркнул, что параллельно депутаты напряженно трудятся над законами, которые необходимо принять после внесения поправок в Конституцию РФ.

«Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

По последним данным, в России выявили 1 513 877 случаев COVID-19. От болезни умерли 26 050 человек. Как пишет RT, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 43 миллиона.